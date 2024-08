Le Ministre de la culture en visite dans plusieurs institutions relevant de son département

Le Ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, Houssein ould Meddou, a visité lundi, deux (2) institutions relevant de son département. Le ministre s’est rendu à Radio Mauritanie et à l’Autorité de Régulation de la Publicité, pour une visite d’inspection, dans l’objectif « de transmettre les directives du gouvernement émises à

l’occasion du dernier Conseil des Ministres et les messages du département, concernant l’administration publique et les valeurs d’intégrité ». Il fait le tour des différents services des 2 institutions et reçu les explications détaillées des responsables au sujet de leur fonctionnement.

Le nouveau ministre, homme de médias, a par la suite tenu une réunion avec les employés, pour s’informer au sujet des différents problèmes rencontrés par le personnel et les moyens de les surmonter pour « donner le meilleur du service ».