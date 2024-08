Le nouveau gouvernement face au chantier du panier de la ménagère

La composition du premier gouvernement de Moctar ould Djay, premier Ministre, nommé par le président Mohamed Cheikh ould Ghazouani, vendredi dernier, est tombée tard dans la nuit du lundi à mardi.

Une équipe dont l’un des plus gros chantiers, devrait être le coût de la vie, notamment le panier de la ménagère, dans le contexte d’un pays confronté à une hausse vertigineuse des prix depuis 2019, année constituant le point de départ du premier mandat de Mohamed Cheikh El Ghazouani.

Un gros challenge, illustré par le post d’un internaute, datant du jeudi 08 août, qui donne une petite idée de la situation du marché dans la ville de Kaédi : avec un litre d’huile à 80 MRU, un kilogramme de viande à 240 MRU et 1 kilogramme de poisson sardinelle (yaboy) à 80 mru.

Le phénomène de ces prix en hausse continue n’a jamais été expliqué aux consommateurs pendant toutes les années écoulées. Serait-il lié à une dépréciation de l’ouguiya ? Ou plus simplement aux coûts exorbitants du fret maritime, qui il faut le préciser, ne concerne pas les denrées produites au niveau local : la viande et le poisson.