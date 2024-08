Maghama: récompense méritée

La composition du gouvernement de Moctar Diay fait apparaître le maintien de Niang Mamoudou en son sein. Ce natif de Maghama, ingénieur des travaux occupait jusque là, le poste de ministre de l’enseignement supérieur dans la dernière équipe de Mohamed Bilal. Auparavant, il avait dirigé celui de la formation professionnelle. C’est donc un homme du sérail car avant d’être appelé au gouvernement, il était élu député en 2006 et a, à son actif 4 législatures pour le compte du parti au pouvoir. Une longévité qui traduit, d’une certaine façon, les bons rapports qu’il entretient avec les populations de sa Moughataa, de manière singulière et celles du Gorgol, de façon générale. Il a donc été de toutes les batailles avant d’être propulsé ministre. Aussi, partout où il est passé, l’homme n’a pas fait de vague, réussissant à gérer des ministères sociaux pas toujours calmes. Les observateurs et amis qui le connaissent bien pensent qu’il saura gérer sans accroc un ministère de son domaine presque.

Durant la campagne présidentielle, les observateurs ont relevé que ce politicien averti et agueri a entretenu des rapports courtois et respectueux avec les concurrents de son candidat et leurs soutiens respectifs.

Enfin Niang est un des membres du gouvernement qui habitent toujours la banlieue nouakchttoise.

