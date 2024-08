Première équipe de Moctar ould Djay : quels enseignements ?

Les mauritaniens sont tiraillés entre une profonde déception et une petite lueur d’espoir, pour les éternels optimistes, après la publication, au cours de la nuit du lundi à mardi de la liste dela première équipe gouvernementale de Moctar ould Djay, nommé vendredi soir et entré en service lundi en milieu de journée.

Le communiqué officiel présente « un gouvernement intégré et harmonieux, dont les membres se distinguent par la compétence, l’expérience et l’expertise, pour mettre en œuvre le programme électoral » du président Mohamed Cheikh El Ghazouani. Un mélange inédit avec beaucoup de nouvelles figures, qui maintient cependant toutes les grosses pointures, à l’exception notable de Naha Mouknass, leader de l’UDP

Le nouveau gouvernement est composée d’une équipe de 29 personnalités, parmi lesquelles 11 étaient membres de l’équipe précédente, soit un contingent de 18 ministres qui font leur entrée sous le magistère de Mohamed Cheikh El Ghazouani. A signaler toutefois que parmi ces hommes et ces femmes, nouvellement désignés, certains avaient gouté aux délices du statut de membres du gouvernement sous les pouvoirs précédents.

L’autre fait remarquable qui se dégage de la composition de la première équipe de Moctar ould Djay est lié à un bouleversement de l’ordre protocolaire, à la faveur duquel le Ministre chargé du Secrétariat Général du Gouvernement, Lam Housseynou figure sur la liste en première position, devant les titulaires des départements de souveraineté.

Par ailleurs, il faut noter que ces ministres de souveraineté sont tous restés en place, en conservant leurs postes : Mohamed Mahmoud Boya, à la justice, Mohamed Salem Merzoug aux Affaires, à la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur, Hanana ould Sidi à la Défense, aux affaires des retraités et des fils de Martyrs et Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, à l’Intérieur et à la Décentralisation. La nouvelle équipe compte six (6) femmes.