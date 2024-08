Basra fait (toujours) face à des pénuries d’eau courante

Un véritable calvaire. Les habitants de la Sebkha et particulièrement ceux de Basra sont privés d’eau potable depuis plus d’une semaine. La pénurie d’eau qui persiste toujours à Sebkha et particulièrement à Basra a atteint un point culminant et inquiétant. Ce mardi matin, les bornes fontaines jusqu’ici épargnées, sont dans le coup.

Ainsi, trouver le liquide précieux reste encore un véritable casse-tête pour les consommateurs à Basra et environs. De la baisse de pression allant désormais au manque d’eau total, les habitants vivent une situation qui va de mal en pis. Un état de fait qui plonge des milliers de familles dans une situation de récrimination et de lamentation profonde vis-à vis de la SNDE et qui doit être prise en mains par l’Etat. Face à la l’ampleur de la situation, les autorités départementales et même au sommet de l’Etat sont restées de marbre.