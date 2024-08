Basra : Pénurie d’eau persistante

Le calvaire des pénuries d’eau, véritable fléau des populations depuis plus d’une année à Basra (Sebkha) est encore de retour. Plusieurs quartiers de la banlieue ouest sont confrontés à une grosse pénurie d'eau courante depuis cinq jours. Une situation qui hérisse les habitants. Un cauchemar en plein été alors que les grosses chaleurs ont débuté. A Basra, l’eau n’a jamais coulé à flot. Un jour sur trois et à des heures tardives, les usagers arrivaient à se munir du précieux liquide pour pouvoir faire des réserves. Mais depuis quelques semaines, la situation a empiré. Les populations se retrouvent quotidiennement privées d’eau et doivent trouver toutes sortes de subterfuges pour obtenir quelques litres d'eau potable.