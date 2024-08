Renforcement de la diplomatie parlementaire au sein de l’espace francophone : Fuchs vante les mérites de la Mauritanie

Une délégation de haut niveau de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF) a séjourné à Nouakchott. Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’investiture du Président de la République. Mais aussi dans une perspective plus large de renforcement de la diplomatie parlementaire au sein de l’espace francophone. Bruno Fuchs, député à l’Assemblée nationale française et délégué général de l’APF a déclaré au ‘’Calame’’ qu’il y avait une vraie raison d’être là et de répondre à l’invitation de l’Assemblée nationale mauritanienne’’, après avoir assisté à une ‘très belle cérémonie indiquant qu’un ''deuxième mandat est toujours très fort parce que ça permet de développer une politique’’.

Bruno Fuchs a affirmé que ‘’la Mauritanie est à un stade de son développement dans lequel elle a beaucoup à apporter au reste du monde dans un premier temps et aux pays de la zone sahélienne et africaine. J’ai entendu un discours d’un président extrêmement ambitieux. Souvent les discours dans ces cérémonies sont convenus mais là c’est un discours très ambitieux précis sur le développement, sur la jeunesse, sur l’emploi, sur l’environnement. Je l’ai trouvé très offensif, très ambitieux et parallèlement la Mauritanie est un pays très stable qui monte en puissance qui a une singularité dans son modèle. Et la francophonie a besoin de toutes les singularités, de toutes les identités. Cette puissance que l’on sent des dirigeants mauritaniens, une certaine fierté de la population de voir le pays commencer à jouer un rôle différent au-delà de ses frontières et plus particulièrement la question du Sahel est devenue extrêmement cruciale. La Mauritanie est aujourd’hui le pays le plus stable : c’est un élément clé central dans la résolution des situations au Sahel notamment les pays de l’Alliance des Etats du Sahel et plus largement les populations de ces pays-là’’.

Le séjour de la délégation de l’APF vise aussi à ‘’ conforter les liens que l’on voudrait de plus en plus forts avec l’Assemblée nationale mauritanienne dans le cadre de l’espace francophone. C’est un espace dans lequel on a des principes que l’on ne retrouve pas ailleurs. Une Vision multilatérale des choses, une capacité à mener des projets de diplomatie parlementaire extrêmement précis et fins’’, a mis en évidence Bruno Fuchs. La Mauritanie, par le biais du président de l’Assemblée nationale, Mohamed Bemba Meguett, a été élue membre du bureau de l’APF, le 9 juillet 2024.

Dans la foulée, ‘’l’APF attend beaucoup et espère beaucoup de l’expérience et du savoir faire de l’Assemblée nationale mauritanienne dans un certain nombre de situations’’.

C’est dans cette optique que l’’APF a proposé au président de l’Assemblée nationale, Mohamed Bemba Meguett, de faire partie de la missions de diplomatie parlementaire qui se rendra au mois de septembre au Burkina, Mali et Niger.’’Nous espérons qu’il va apporter son éclairage et sa sagesse, sa vision des choses’’, a souhaité Bruno Fuchs. ‘’C’est également un militaire extrêmement reconnu par tout le monde. La question de la sécurité est absolument centrale’’, a ajouté Fuchs.

Par ailleurs, l’APF tiendra fin septembre un séminaire sur la transition écologique, à Nouakchott. Il s’agira, selon Fuchs, député du Haut-Rhin, de voir ‘’comment les parlementaires peuvent créer un cadre législatif dans un certain nombre de domaines notamment la transition écologique avec en filigrane la question de la chaleur, de l'accès à l’eau, des récoltes. Les conséquences du réchauffement climatique sur les populations. Les parlementaires tenteront d’apporter un certain de possibilités pour améliorer le cadre législatif pour que les Etats et les acteurs puissent combattre au mieux les effets du changement climatique. Nous avons d’autres sujets sur des séminaires que nous allons proposer à l’assemblée nationale mauritanienne’’.

A titre personnel en tant qu’élu local, Fuchs se dit intéressé par le développement local: ‘’ Ça m’intéresse de contribuer au développement soit par le biais de partenariat entre plusieurs pays, régions ou villes ou contribuer à des projets d’élus des collectivités locales. En Afrique, on voit que les revenus des collectivités sont très faibles. Il n’y a pas de recettes ou très peu. Donc, il faut trouver des contributions de mécènes, de bailleurs ou d’entreprises. Par conséquent, c’est un travail très difficile pour les maires des localités’’. Fuchs a pris un engagement de développer des partenariats pour contribuer au développement de certaines collectivités. Concrètement, il s’agira, décline Fuchs, de ‘’ développer la vie locale, accompagner les maires (en Mauritanie) qui ont beaucoup de talents mais qui ont des difficultés : peu de revenus, peu de moyens, des populations qui veulent tout qui en demandent tout’’.