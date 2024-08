Moctar Ould Diay , premier Ministre

Le président Mohamed Cheikh El Ghazouani, a pris un décret nommant Mr Moctar ould Diaye, premier Ministre, selon une annonce faite vendredi soir, par la présidence de la République.

Cet acte tombe quelques heures après la démission du gouvernement de Mohamed ould Bilal, intervenue enfin d’après-midi. Moctar ould Diaye était jusqu’à sa nomination à la primature,

Directeur de Cabinet du président de la République.

Spécialiste des statistiques, le nouveau chef du gouvernement a occupé plusieurs postes stratégiques de la République dans le passé :Directeur Général des Impôts, Ministre des Finances, Ministres des

Affaires Economiques et du Développement, Administrateur, Directeur Général de la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM).

Son arrivée à la primature apparaît comme la consécration d’une carrière administrative à faire pâlir les cadres les plus brillants.

Mais au-delà de constat, le contexte de sa nomination annonce de nouveaux défis. En effet, Moctar ould Diaye va faire face à un énorme challenge : assurer la coordination de l’action d’un gouvernement appelé à affronter un chantier sous forme de véritables travaux d’Hercules : la lutte contre la bombe à retardement du chômage des jeunes, qui fuient vers le mirage américain et européen, l’éradication de la corruption et de la mauvaise gouvernance, décliné dans le discours d’investiture du président Mohamed Cheikh El Ghazouani.