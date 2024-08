Assemblée Nationale: Aly Kane, élu président de la Commission des Finances

Les députés mauritaniens ont élu, le mardi 31 juillet, M. Aly Kane, président de la commission des finances de l’Assemblée Nationale.

La commission des finances et l’une des plus importantes des huit permanentes de l’assemblée Nationale, elle a pour fonction d’examiner le budget de l’Etat avant que les députés n’en débattent et l’adoptent au sein de l’hémicycle, puis de contrôler l’exécution de la loi de finances.

Le député Aly Kane est Ingénieur statisticien avec une très longue expérience.

Intégré a la BCM en 1981, il passe par la Direction des Études, la Direction des opérations étrangères, l'administration. Kane devient ensuite directeur de la Balance des paiements puis Directeur des Changes.

Il a eu, à ce titre, à participer a plusieurs négociations de programmes avec le FMI et la Banque Mondiale et superviser la préparation de plusieurs Clubs de Paris. Chargé de mission au Ministère de l'Economie en 2007, il suit plusieurs dossiers importants dont la coordination de la préparation du Code des investissements, le climat des affaires et la coordination avec les PTFs. C est donc un homme qui connaît bien le domaine que les députés ont élu à la tête de la commission des finances.