Lettre d'un jeune cadre au Président de la République 

Excellence Monsieur le Président,

le 02 août 2024, vous serez investi par le conseil constitutionnel pour un second et dernier quinquennat.

Ce mandat, vous avez choisi de le placer sous l’appellation de « mandat de la jeunesse ».

Ce choix dénote de votre prise de conscience du rôle crucial que la jeunesse peut et doit jouer dans le processus d'édification de la Mauritanie moderne. Il est tout à fait pertinent. Le père de la nation, Feu Mokhtar Ould Daddah n’avait-il pas dit que « la Mauritanie sera ce qu’en fera sa jeunesse ».

Aujourd’hui, près d’un demi-siècle plus tard, ne sommes-nous pas en droit de nous interroger « que voudrait faire la Mauritanie de sa jeunesse ? ».

En effet, cette jeunesse subit l’accumulation des affres de la mauvaise gouvernance et des dysfonctionnements de la planification depuis plusieurs décennies.

Le résultat est qu’on constate, depuis un certain temps, un fort flux migratoire des jeunes, souvent au risque de leur vie. Ceux qui, par manque de moyens ou absence d’initiatives, restent au pays sont désemparés par le chômage et l’épais brouillard quant aux perspectives.

On ne peut pas incriminer uniquement l’échec des politiques éducatives et d’insertion professionnelle, mais aussi, et surtout, le manque d’inclusivité dans les approches de nos élites.

Il va de soi, Monsieur le Président, que la plupart des jeunes d’aujourd’hui sont de la génération que je permets de dénommer « la génération évènements de 1989 ».

Cette jeunesse, malheureusement, a vécu depuis lors dans un climat de méfiance et d’ignorance de la Mauritanie plurielle.Celle des valeurs et non des couleurs. Celle de la symbiose et de la concorde. Celle du présent solidaire et du devenir commun.

La responsabilité de l’encadrement politique dans ce domaine est énorme. En effet, par souci de conserver et optimiser ses privilèges, celui-ci ne porte pas à votre connaissance les réalités. Il s’accroche à ses intérêts spécifiques, et vous empêche de connaître les vraies attentes de la jeunesse de votre pays. Il vous prive, en même temps, d’un potentiel appréciable pour impulser votre projet de société.

À l’entame de votre nouveau mandat, j’ose espérer qu’une attention particulière sera accordée à la jeunesse, et que des actions pertinentes, convaincantes, et durablement impactantes seront engagées sans tarder.

Il est souhaitable qu’elles soient le plus Inclusives possibles, pour l’intérêt de la jeunesse en général, et à l’intention de celle de la vallée, en particulier.

En conclusion, permettez-moi de vous féliciter pour votre investiture, et vous souhaiter plein succès dans votre action.

Hamady Abdoulaye Diop,

Ingénieur Expert en Suivi Evaluation des projets et Data Analyste.