La Mauritanie entre dans l’ère de la transplantation rénale

Le donneur et la patiente « vont bien et pourraient quitter le CNC lundi, selon le président du Conseil National du Don et du Prélèvement de Transplantation d’Organes et de Tissus Humains (CNDPTOTH) » Abdelatif Sidi Ali.

Cette opération « est le fruit d’un programme d’échanges, signé entre les 2 gouvernements, à travers les ministres de la santé, qui a permis le séjour d’une équipe de spécialistes mauritaniens à Batna. Elle ouvre d’intéressantes perspectives pour les patients mauritaniens, dont les cas sont au nombre de 150 par an », selon les organisateurs de la rencontre.

Le cadre juridique du don d’organes humains en Mauritanie, est régi par une loi adoptée en 2016.

Ces organes ne peuvent être tirés que des personnes vivantes, en plus de l’exigence, absolue, du lien de sang entre le donneur et le bénéficiaire.

L’Algérie est le pionnier de la greffe rénale en Afrique, avec 800 cas réussis au cours des 10 dernières années.