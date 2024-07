Sensibilisation au dépistage du cancer du sein pour femmes sourdes et malentendantes

Plusieurs dizaines de femmes, sourdes et malentendantes, une couche vulnérable de la population, regroupées au sein d’une association

dédiée à leur condition, ont été la cible d’une séance de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, samedi après-midi, au quartier « Basra » dans la commune de Sebkha.

Cette séance a été organisée par l’Association Mauritanienne pour la Promotion de la Santé de la Mère et de l’Enfant (AMPSME), dirigée par

Dr Hadia Mariata Dia Bâ, en collaboration avec l’Association pour la Promotion de l’Enseignement Inclusif en Mauritanie (APEIM), dirigée par Mme Djeynaba Yero Gueye.

Le cancer du sein est un véritable enjeu de santé publique. Son dépistage, accompagné d’une prise en charge précoce, surtout au profit d’une couche vulnérable de la population, souffrant d’un handicap naturel au plan de la communication, pourrait permettre d’éviter de nombreux drames et préserver des vies.

La campagne de sensibilisation, qui a été lancée à Nouakchott, sera poursuivie dans les autres villes du pays au cours des prochains mois