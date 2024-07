Ghazouani à la cérémonie d’ouverture des JO

Présent dans la capitale française depuis 2 jours, le président mauritanien, Mohamed Cheikh El Ghazouani, était présent à la cérémonie marquant le coup d’envoi de cet événement mondial, vendredi.

Un début en fanfare par la dimension ambiance.

Une cérémonie « grandiose et unique » sous la forme d’un défilé d’embarcations sur la Seine et la participation d’artistes de renommée mondiale, à l’image de Lady Gaga, Céline Dion et la franco-malienne, Aya Nakamura, objet d’attaques malveillantes récurrentes de la part des milieux de l’extrême droite, depuis plusieurs mois.

En plus du président Emmanuel Macron, le chef de l’Etat mauritanien a rencontré plusieurs autres collègues, en marge de la cérémonie, notamment le président sénégalais, Bassirou Diakhar Diomaye Faye, le président de la transition du Gabon, le Général Brice Oluigui NGuema, le Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), Antonio Gututerres et le président du Conseil Européen, Charles Michel, rapporte l’Agence Mauritanienne d’Informations (AMI).