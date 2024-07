Dar El Barka : Le ministre des pêches remercie les militants des partis de la majorité présidentielle

Le ministre des pêches, M. Moctar Alhousseinou Lam a présidé le samedi 20 juillet 2024 à Dar El Bara (Mouqata’a de Boghé), une réunion de remerciements des militants et sympathisants des partis de la majorité présidentielle qui ont voté pour le candidat Mohamed Ould Cheikh El GHazouani lors de la dernière élection présidentielle du 29 juin. Ont pris part à cette rencontre, les élus, notables et acteurs politiques des communes de Ould Birome et de Dar El Barka dont notamment : les maires de Dar El Barka et de Ould Birome (respectivement MM. Abeïd Mohamed Abd et Amadou Karrass Lam), le Secrétaire fédéral du parti INSAV pour le Brakna, M. Ndiaye Daouda, les députés Dia Moussa et El Atigh, l’ambassadeur Jar O. Inalla, l’inspecteur au MS, M. Mohamed O.Breïka, du directeur de la banque El Ibda, M. Souleymane Thioub et des conseillers régionaux Diallo Mamadou Amadou et Aïssata Ly.

Dans une allocution prononcée pour la circonstance, le Maire de Dar El Barka a d’abord souhaité la bienvenue au ministre et à sa délégation ainsi qu’à toutes les personnalités présentes. Il a ensuite félicité tous les partis de la majorité présidentielle pour la réélection du Président Ghazouani pour un second mandat. L’édile de Dar El Barka a rappelé que « la Nation est au-dessus de tous et que ses intérêts doivent être placés au-dessus de tout autre considération » mettant ainsi l’accent sur l’importance de l’unité nationale et de la cohésion sociale pour relever les défis qui nous interpellent.

Prenant la parole à son tour, M. Ndiaye Daouda, Fédéral du parti INSAV, a exprimé toute sa satisfaction pour « la réélection méritée du Président Ghazouani pour un second mandat ».

Quant au ministre des pêches, M. Lam Moctar, il a d’abord remercié les maires des deux communes hôtes et les militants et militantes pour leur présence massive et pour leur large contribution à la victoire du président Ghazouani à la présidentielle du 29 juin. Il a ensuite dressé un bilan exhaustif des réalisations accomplies durant le premier mandat du Président de la République dans les domaines de la santé, de l’éducation, des infrastructures, de l’hydraulique, de l’habitat et de l’urbanisme, de l’agriculture, des transferts de fonds etc. Le Ministre a assuré que ces acquis seront consolidés durant le second mandat et que des pas importants seront franchis pour améliorer la bonne gouvernance et combattre la gabegie. Il a enfin rappelé que durant le 1er mandat, le premier ministre avait reçu un document dans lequel étaient consignés tous les problèmes auxquels se trouvent confrontés les populations des 4 communes de la mouqat’a de Boghé (Boghé, Dar El Avia, Ould Birome et Dar El Barka). Ce document avait été rédigé par une commission composée des maires des 4 communes, des députés de la mouqat’a, d’un représentant du Conseil régional, du fédéral INSAV du Brakna et du Président de la section de Boghé.

A l’issue de la réunion, le ministre a rendu visite au Chef d’arrondissement puis au domicile de l’imam Saïdou Dia disparu il y a quelques semaines pour présenter ses condoléances à sa famille.

Brahim Ely Salem

Cp/Brakna