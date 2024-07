Forum International des Compétences (FIC) : lancement de la deuxième édition

Nouakchott abrite, les 24 et 25 juin à l’ancien Palais des Congrès de Nouakchott, la deuxième édition du Forum International des Compétences (FIC). Quelque 1000 participants, dont des étudiants en master, des dirigeants de startups et des cadres du secteur public et privé, prendront part à cette conférence, organisée par le cabinet Vizeho Consulting et le journal Financial Afrik.

Le thème central de cette année est « Métiers d’avenir et transfert de compétences de la diaspora ».

Le premier panel a été consacré à l’Entrepreneuriat digital et Financement de l’Innovation des Jeunes. Les intervenants ont également abordé les métiers d’avenir et éclairage sur la reconversion professionnelle. Mais aussi la microfinance en Mauritanie : inclusion financière des femmes.

Jeudi, les panélistes discuteront de E-Administration et Finance: enjeux et perspectives ; Présentation sectorielle des 100 métiers d’avenir ; Local content et transfert des compétences de la diaspora. Enfin, table ronde Diaspora, jeunesse et développement.

Dia El Haj Ibrahima, directeur général de Financial Afrik, déclare : « Nous voulons promouvoir les compétences locales et constituer un chaînon manquant entre les jeunes diplômés Mauritaniens et le marché du travail. »

Quant à Maimouna Sosso Bamba, directrice de Vizeho RH, elle affirme : « Il est important de construire un pont entre la diaspora et le pays.»

Une vingtaine de jeunes entrepreneurs et cadres de la diaspora participent à cet événement qui comprend également des masterclasses et un espace d’exposition varié. Parmi les partenaires de cet événement, on compte l’Agence nationale de l’emploi, partenaire officiel, ainsi que des opérateurs télécoms, des banques, des assurances et des fournisseurs de solutions numériques.