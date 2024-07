Maaden Mauritanie : Le Directeur Général effectue une visite de travail dans plusieurs sites à  Chegar et Agane

Le Directeur Général de la société Maaden Mauritanie, M. BA Ousmane, a effectué, les lundi et mardi 22 et 23 juillet, une visite de travail, au niveau de plusieurs sites dans les zones de Chegar et Agane, situés au centre du pays.

Cette tournée a permis au Directeur Géneral de vister le centre de traitement affilié à l'Agence, situé dans la région de Chegar, les sites d'exploitation artisanales d’Ink, et la société Agane Mining.

Durant cette visite de deux jours, le Directeur Général a inspecté le chantier de construction et d’équipement du centre de traitement affilié à l’Agence, situé dans la région de Chegar, comprenant, entre autres, un poste de santé, une station électrique, un poste de sécurité, des bureaux administratifs, et deux forages pour l'approvisionnement en eau potable.

Le Directeur Général a observé que les travaux de construction du centre de traitement ont beaucoup progressé, atteignant un taux d'avancement de 95% ; il a également pris connaissance des obstacles et des lacunes entravant le déroulement des travaux dans les installations inspectées, prenant les mesures et décisions nécessaires pour les résoudre et les surmonter.

Lors de la deuxième étape de cette tournée, le Directeur Général a visité les sites d'expoloitation artisanales d’Ink,, où il a exhorté les orpailleurs à respecter les procédures de sécurité, avertissant particulièrement des dangers liés à l’utilisation du mercure. Il a également insisté sur le fait que les travaux de traitement devaient être effectués exclusivement dans les centres dédiés à cet effet.

Le Directeur Général a écouté les problèmes et les demandes des orpailleurs et a affirmé la volonté de l’Agence d’améliorer leurs conditions de travail et de répondre à leurs besoins pour garantir la continuité de cette activité vitale.

Lors de la troisième étape de sa tournée, le Directeur Général a visité le site de la société Agane Mining, situé dans la région d’Agane, où il a inspecté ses installations et équipements, et a écouté les explications de ses responsables sur leurs activités et méthodes de travail.

Dans une déclaration prononcée à l'occasion de cette tournée, le Directeur Général M. BA Ousmane a souligné que Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, accorde une importance particulière au secteur de l'exploitation artisanale, importance réaffirmée dans son programme électoral « Mon ambition pour la Patrie ».

Le Directeur Général a insisté sur l'importance de respecter les normes environnementales et de se conformer strictement à la réglementation de sécurité en vigueur, affirmant que la sécurité des citoyens et des zones de pâturage est plus précieuse que l'or et que toute autre chose.

Il a conclu son discours en réaffirmant l'engagement de l’Agence Nationale Maaden Mauritanie à apporter le soutien nécessaire pour améliorer les conditions de travail dans le secteur de l'exploitation artisanale et à assurer aux citoyens des avantages sûrs et durables.