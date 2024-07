BDA toujours  dans les mêmes dispositions

Biram Dah Abeid, Candidat malheureux à l’élection présidentielle du 29 juin 2024, classé deuxième avec 22,10% des suffrages, était en meeting dimanche après midi, à la place de l’ancien aéroport international de Nouakchott. Un rassemblement qui a attiré une foule immense et au cours duquel, le député et leader abolitionniste, est resté sur la même position « je rejette des résultats du scrutin présidentiel du 29 juin dernier. Mohamed Ould Ghazouani n’a pas gagné. Je vais continuer à défendre les droits du peuple mauritanien à choisir librement ses dirigeants.

Néanmoins, je tends la main au pouvoir, usurpateur, pour nous asseoir autour de la table de négociations ».

Des concertations qui devraient déboucher sur « des mesures urgentes, telles que la libération des centaines de personnes arrêtées, la levée d’un état d’urgence, non déclaré, le rétablissement des données mobiles d’Internet…. ». Et au-delà, aborder les questions de fonds, notamment les problèmes liés à la transparence du processus électoral, l’exclusion sociale des communautés de plus en plus marginalisées, la corruption et la mal gouvernance endémique ».