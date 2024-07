LA SEmaine

Téléphonie en Mauritanie – Les abonnés ont diminué de plus de 1,1 million

Le dernier rapport publié par l'Autorité de régulation des télécommunications en Mauritanie a révélé une baisse du nombre d'abonnés aux téléphones fixes et mobiles de plus de 1,1 million (- 18%), tandis que le nombre d'abonnés à Internet a augmenté au cours de la même période de 6%. Couvrant l'année 2022, le rapport publié l'année dernière relevait en effet 5 405 043 abonnés, contre 6 570 455 abonnés en 2021 et 5 871 008 en 2020.

L'Autorité de régulation a estimé que cette baisse « est principalement due à la procédure d'identification qui a été engagée » et qui consiste à imposer l'enregistrement des abonnements aux numéros nationaux et à arrêter les abonnements non enregistrés. Avec ce nombre (1 165 412 abonnés), le taux de pénétration dans le pays est passé de 153 % en 2021 à 124 % en 2022, alors que l'autorité de régulation n'a pas encore publié son rapport pour l'année écoulée. La baisse intervient après des années d'augmentation continue, puisque le nombre d'abonnés en 2018 était de 4 626 461 abonnés et 4 772 658 en 2019.

Quant aux abonnés aux services Internet, leur nombre est passé de 2 214 035 en 2018 à 3 589 497 en 2022, selon le dernier rapport publié par l'ARTM, en passant par 2 523 370 en 2019, 2 894 628 en 2020 et 3 285 578 en 2021. Le taux d'accès à Internet dans le pays a atteint 80%, après avoir été de 76% en 2021, 69% en 2020, 63% en 2019 et 57% en 2018. Quant au trafic de données des réseaux téléphoniques, il est passé de 22 167 496 « giga octet » en 2018 à 148.983.843 en 2022, alors que l’année 2019 comptabilisait 32 563 390 Go, 45 190 937 en 2020 et 88 706 727 en 2021. Le rapport confirme que le trafic Internet global a continué de croître à un bon rythme, enregistrant une forte augmentation de 68% entre 2021 et 2022. Ce trafic n'inclut pas tous les fournisseurs de services Internet : il se limite aux trois opérateurs Mattel, Mauritel et Chinguitel.

Hausse des prix des produits alimentaires en Juin selon l’INPC

En Juin 2024, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,4% par rapport au mois précédent, portant le niveau d’inflation à 2,6%, en termes de variation sur les douze derniers mois, et à 3,1%, en termes de glissement annuel, selon la note mensuelle de l’Indice National des Prix à la Consommation (INPC) publiée par l’Agence Nationale de la Statistique, de l’Analyse Démographique et Economique (ANSADE). En variation mensuelle, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 0,7%, principalement en raison d’une hausse des prix dans les sous-groupes « légumes » (+2,1%), « pain et céréales » (+0,9%), « viande » (+0,8%) et « lait, fromage et œufs » (+0,2%). Mais d’autres sous-groupes ont connu des baisses, contribuant ainsi à l’amortissement de la hausse de la fonction alimentaire. Il s’agit surtout des « fruits » (-1,1%), « poissons et fruits de mer » (-0,4%) et « sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie » (-0,1%).

En Juin 2024, l’indice des prix de la fonction « meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer», connaît une hausse, essentiellement en raison d’une augmentation des prix dans les sous-groupes « outillage, matériel et accessoires divers » (+0,8%) et « articles de ménage non durables » (+0,2%). Sur le mois, les prix de la fonction « transports » augmentent de 0,1%. Cette augmentation est expliquée par la hausse des prix dans les sous-groupes « entretien et réparation de véhicules particuliers » (+0,6%) et « pièces de rechange et accessoires » (+0,3%). Le taux d’inflation s’est quant à lui replié, pour atteindre 2,6% après 2,8% en Mai dernier. Ce repli est induit essentiellement par le ralentissement de la variation des prix des «Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (1,3% contre 1,5% en Mai 2024).

Le taux d’inflation sous-jacente (hors produits frais et énergie) atteint 2,4% en termes de variation sur les douze derniers mois et 2,7% en termes de glissement annuel. Selon l’origine, les prix des produits importés ont augmenté de 0,3% par rapport au mois précédent, portant le niveau d’inflation importée à 4,2%, en termes de variation sur les douze derniers mois, et à 4,0%, en termes de glissement annuel. Les prix des produits locaux ont augmenté de 0,5% par rapport au mois précédent, portant le niveau d’inflation locale à 1,5%, en termes de variation sur les douze derniers mois, et à 2,5%, en termes de glissement annuel.