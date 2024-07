Scandaleux! La presse roulée dans la farine

Quelques jours avant le lancement de la campagne électorale pour la présidentielle du 29 juin dernier, la commission chargée de la communication du candidat Ghazouani choisit une trentaine d’organes de la presse privée avec lesquels elle comptait travailler au cours des deux semaines de la campagne. Elle leur a proposé un contrat en vertu duquel elle leur enverra des communiqués, des articles de presse, des publicités et autres qu’ils devront publier quotidiennement. En échange, le contrat prévoit un paiement échelonné sur 3 tranches: 30% à la signature, 40% au lancement de la campagne et 30% à sa fin. Une bonne initiative que la presse avait saluée en son temps mais qui, malheureusement, fit long feu. Les organes de presse n’ont touché que la première tranche de 30 %. Depuis, silence radio. Selon nos sources, le directeur national de la campagne, Sid’Ahmed Ould Mohamed et le directeur de la campagne communication Ahmed Ould Die se rejettent la responsabilité dans ce qui était une performance et qui s’apparente désormais à un fiasco.