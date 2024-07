Aziz évacué vers la France?

Mohamed Abdel Aziz, ancien président de la République et plus célèbre détenu de Mauritanie, est malade et son état nécessite une évacuation

vers la France, selon un document diffusé par le collectif des avocats de la défense.

L’ancien chef de l’Etat est arrêté depuis prés de 2 ans. Il a été jugé en première instance et condamné à 5 ans de prison pour «corruption, enrichissement illicite » et diverses autres infractions liées à sa décennie de gouvernance.

Aujourd’hui, Mohamed Abdel Aziz « présente un état de santé imposant un bilan et un suivi régulier. A ce titre, il est attendu par son équipe soignante en France, à la clinique Val d’or, dans les plus

brefs délais. Tout retard de prise en charge peut être préjudiciable à sa santé », selon un document de la défense distribué à la presse.

Une urgence dans un contexte de vive tension post-électorale. Quelle sera la réaction des autorités face à la demande de maître Ichidou et

ses collègues ?