﻿Rapport entre le pouvoir et Biram : toujours la tension

La tension post-électorale persiste entre le pouvoir et le camp du candidat malheureux à l’élection présidentielle du 29 juin 2024, Biram Dah Abeid, député et leader anti-esclavagiste, qui rejette la victoire de Mohamed Cheikh El Ghazouani.Ainsi, le projet d’organisation d’une manifestation par les partisans de BDA, ce jeudi 18 juillet, a été interdit par l’administration, au motif qu’il pourrait être à l’origine de troubles à l’ordre public dans le centre ville. Les militants et sympathisants

du député abolitionniste ont sagement décidé de ne pas braver l’interdiction, malgré le caractère constitutionnel du droit à la manifestation.

Cependant, ils refusent de baisser les bras et veulent continuer à occuper le terrain.

Ainsi, Biram Dah Abeid et ses partisans annoncent l’organisation d’un meeting, autorisé cette fois, à la place de l’ancien aéroport de Nouakchott, dimanche après-midi.