Jeux Olympiques: Le CNOSM déroule la préparation et évoque les attentes

Le président du Comité National Olympique et Sportif Mauritanien(CNOSM), Abderrahmane Ethmane a fait face à la presse, ce mercredi 17 juillet, pour faire le point sur la participation des athlètes mauritaniens (Selema Bouha sidi en athlétisme et Camil Doua en natation) aux Jeux Olympiques de Paris 2024, à neuf jours des JO. Entouré de Mohamed Abdellahi Ould Nagi président de la fédération mauritanienne de Natation et Chargé de mission au CNOSM, Boïbou Ould Guig, secrétaire général adjoint du CNOSM et de Houlèye Ba entraîneur, Abderrahmane Ethmane espère une bonne participation des représentants mauritaniens à cette olympiade. Après avoir rappelé les dispositions prises par le gouvernement et le CNOSM pour mettre les athlètes dans les conditions idéales de préparation, le patron de l’olympisme mauritanien a estimé que ‘’maintenant la balle est dans le camp des athlètes qui doivent défendre avec honneur les couleurs mauritaniennes ’’.Le président du CNOSM a remercié les pouvoirs publics et l’ambassade de France pour les dispositions prises pour faciliter la participation mauritanienne à ces JO.

Le secrétaire général adjoint du CNOSM, M.Boïbou Guig a évoqué les conditions de préparation de l’athlète Selema Bouha Sidi indiquant que le Comité Olympique a veillé au grain à l’encadrement et à la prise en charge de l’athlète mettant à sa disposition un véhicule, deux entraîneurs locaux et une superviseuse en l’occurrence Myriam Soumaré. Les aspects liés à la nutrition, à la santé ont été pris en compte dans la préparation de Selema Bouha sans oublier la disponibilisation du matériel nécessaire.’’ C’est dire que le CNOSM n’a ménagé aucun effort’’,a relevé Boïbou.

Quant au chef de mission, Mohamed Abdellahi Ould Nagi, il a indiqué qu’à ce jour aucun retard dans la délivrance des accréditations n’a été enregistré saluant au passage les efforts déployés par le président du CNOSM.Depuis deux ans, nous travaillons d’arrache-pied sur cette olympiade particulièrement compliquée », a affirmé le Chargé de mission fort d’une longue expérience. Il a rappelé le palmarès de Camil Doua et ses bonnes performances lors de ses précédentes sorties.

‘’Bénéficiant d’une bourse de la solidarité Olympique, Camil s’est préparé dans de très bonnes conditions’’, a affirmé Mohamed Abdellahi. Il est attendu la présence du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Sid’Ahmed Dié à Paris.

