ONG El Emel El Mouchriq: Générer une prise de conscience environnementale

Le président de l’ONG El Emel El Mouchriq monsieur Ahmed Khalifa souhaite « générer une prise de conscience environnementale’’, auprès des communautés, à travers des actions novatrices.Intervenant depuis l’année dernière dans les campements de pêcheurs grâce au soutien de British Petroleum (BP), El Emel El Mouchriq se fixe , selon son dirigeant,comme objectif ‘’ d’agir, d’informer, de sensibiliser, de partager des retours d’expériences, auprès de tous les acteurs de la société, pour que chacun puisse agir au quotidien par des gestes simples, comme par exemple, la préservation de notre littoral par le ramassage des déchets qui envahissent de plus en plus les différents campements. Il est important de comprendre pourquoi ses actions sont essentielles pour continuer à prendre soin de notre littoral dans toute sa dimension ».

Les femmes se sont investies fortement dans les différentes actions initiées pour nettoyer les bords de mer « Notre biodiversité est menacée par nos actions et le dérèglement climatique. En tant que consommateur, nous avons tous un rôle à jouer. Il nous faut apprendre à vivre plus sobrement tout en régénérant notre économie et les écosystèmes.Nous comptons poursuivre notre action/sensibilisation/partage’’.

Rappelons qu'après deux grosses opérations de nettoyage et de ramassage de déchets au PK 28 relevant de la commune d’Al Raya et au PK 90 et PK 65 des campements des pêcheurs réalisées l'année dernière, l’ONG El Emel El Mouchriq a mené, quatre jours durant(4,5,6 et 7 juillet), une vaste campagne de nettoyage de la plage des pêcheurs du campement de Legweïchichi (arrondissement de Tiguint, département de Mederdra) sur financement de British Petroleum.