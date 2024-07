Un mandat de l'espoir: Par El Wely Sidi Heiba

Monsieur le Président de la République,

En remportant la victoire dès le premier tour pour un second mandat, vous avez démontré au monde entier la confiance que la majorité de votre peuple place en vous. Vous êtes devenu le dépositaire légitime de leur espoir en un avenir prometteur, chargé de purifier notre nation des causes de stagnation et d’inégalités contraires aux principes de notre Sainte Religion, aux règles de la République, et aux exigences de la bonne Gouvernance.

Durant votre premier mandat, vous avez su illustrer vos qualités de leadership à travers :

-Une conscience de soi et une capacité à définir les priorités : la gestion exemplaire de la pandémie de COVID-19, saluée mondialement pour ses résultats impressionnants.

-Une gestion efficace du temps : en privilégiant l'action de terrain et en orientant les secteurs vers des plans d'action rigoureux conciliant les exigences de distanciation et la gestion des contraintes, tout en maintenant la performance.

-Une adaptabilité au changement : protégeant la population des conséquences de la pandémie avec des programmes sociaux adaptés, vous avez permis de surmonter la crise avec un minimum de dommages collatéraux, comparativement à de nombreux pays.

-Une communication efficace : Dès votre prise de fonctions, vous avez initié un dialogue politique ouvert, mettant en avant l'intérêt national et la stabilité du pays, assurant ainsi une coopération renforcée face à la pandémie.

-Un raisonnement stratégique : vous avez proposé un programme ambitieux pour un "décollage économique et un développement réussi", partiellement entravé par la pandémie et les crises internationales, mais ayant enregistré des réalisations notables :

* Réhabilitation de l'école républicaine avec des réformes profondes du système éducatif.

*Mise en œuvre d'un programme social important réduisant significativement la pauvreté et soutenant les plus vulnérables par des aides alimentaires, une assurance maladie étendue, et un budget conséquent assurant des revenus mensuels aux plus démunis. À cela s’ajoute un programme continu de construction de logements décents.

*Responsabilisation et développement des capacités de l’équipe gouvernementale, mettant les ministres devant leurs responsabilités individuelles, conduisant certains au succès et d'autres à l'échec.

*Honnêteté et qualités morales : votre intégrité a contribué à réduire la violence verbale politique et les confrontations idéologiques intenses des périodes précédentes.

*Sérénité, calme et sagesse : vous avez témoigné de votre conviction de l'importance de se poser en exemple à suivre, favorisant des compétitions politiques constructives basées sur des programmes et des discours porteurs.

Le changement tant attendu

Vous êtes assurément conscient de l'énorme espoir placé en ce second mandat pour réaliser le changement tant attendu, qui doit impérativement commencer par :

- L'assainissement de tous les départements et administrations, en écartant les corrompus et en poursuivant les réformes dans le domaine médiatique et le secteur de la sécurité pour restaurer la quiétude.

- Le choix de personnes ressources compétentes, souvent marginalisées, pour élaborer et engager des programmes équilibrés et tirer parti de leur efficacité et professionnalisme.

- La poursuite des programmes initiaux interrompus par la pandémie et les crises internationales.

- La mise en place de nouvelles institutions de gestion pour exploiter les ressources du pays, dont le gaz, les minerais, les métaux précieux, et les ressources halieutiques, ainsi que la modernisation de l'agriculture par l’introduction de techniques modernes et innovantes.

- L’élaboration d’une stratégie culturelle pour valoriser le patrimoine historique, exploiter le potentiel touristique et préserver la diversité culturelle en s'inspirant des expériences mondiales réussies.

Avec tout le respect qui vous est dû.