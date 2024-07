﻿ La  Mauritanie présente au Forum de Haut Niveau de New York sur le Développement Durable

La Mauritanie participe au forum mondial de Haut sur le Développement Durable, qui se déroule à New York du 08 au 18 juillet 2024, sous le

thème « faire progresser le programme de développement durable à l’horizon 2030 et éradiquer la pauvreté en période de crises multiples grâce à la mise en œuvre de solutions durables, résilientes et innovantes».

Cette manifestation est organisée sous l’égide du Conseil Economique et Social de l’Organisation des Nations Unies (CES/ONU). La Mauritanie y est représentée par une délégation sous la conduite du Ministre de l’Economie et du Développement Durable, Abdessalam Mohamed Saleh.

Devant le forum, le ministre a présenté vendredi, le deuxième rapport d’examen national volontaire sur les Objectifs de Développement Durable (ODD), a rapporté samedi l’Agence Mauritanienne

d’Information (AMI).

Ce document met en évidence « les progrès réalisés par la Mauritanie dans le domaine des Objectifs de Développement Durable (ODD), grâce

aux programmes ambitieux mis en œuvre par le gouvernement ces dernières années, notamment en matière de protection sociale et d’accès aux services de base tels que l’éducation, la santé, l’eau

potable et l’électricité ».

Dans une perspective de poursuite des efforts de lutte contre le changement climatique, la désertification, la dégradation de l’environnement et pour le développement durable, le gouvernement agit en vue de réduire « les émissions de gaz à effet de serre de 11% d’ici 2030, afin de porter la part des énergies renouvelables, de 42% actuellement, à 60% dans la consommation finale en 2030 ».

Des progrès en dépit desquels la Mauritanie reste confrontée à de nombreux défis, liés au contexte national et sous-régional, notamment l’insécurité au Sahel, l’arrivée de plus de 150.000 réfugiés maliens et l’épineuse question de l’immigration clandestine.