Présidentielle 24 : « La communauté mauritanienne a  voté dans le calme et la convivialité  », dixit le président de la CENI  US

Comme partout ailleurs, les mauritaniens de la diaspora mauritanienne vivant aux USA se sont mobilisés pour accomplir leur devoir civique, dans la transparence et la convivialité, les soutiens des différents candidats et ont joué le jeu de la démocratie, reconnaît le président de l’antenne de la CENI chez l’oncle Sam, M. Bâ Amadou. Cette mobilisation était prévisible, car la sensibilisation a été importante. Aussi, la CENI a-t-elle accédé à la requête des Mauritaniens vivant dans ce pays-continent en augmentant, en concertation avec la communauté mauritanienne, le nombre de bureaux de votes. Les citoyens mauritaniens des USA se plaignaient de l’éloignement pour certains d’entre eux, des centres de votes. La CENI ouvre alors 4 nouveaux bureaux lesquels sont venus s‘ajouter aux 6 existants ; ils sont répartis dans 6 centres de votes (Cincinnati, New York, Washington, Kentucky, Louisville, Louisiane) ; le nombre d’inscrits est passé, quant à lui, de 2600 à 4583. La décision de la CENI a donc incité les concitoyens à se rendre dans les centres de votes, s’est félicité un membre de la commission.

Aux USA, le taux de participation s’est élevé à 47,46¨%. Les observateurs notent que le résultat du candidat du pouvoir a sensiblement progressé par rapport aux scrutins présidentiels précédents.

Ce travail de mobilisation, de sensibilisation et l’atmosphère de convivialité sont le résultat des efforts de l’équipe de la CENI, présidée par Bâ Amadou Bocar. Cadre natif de Bagodine, département de M’Bagne. M. Bâ vit aux USA depuis des années au pays de l’Oncle Sam et a longtemps travaillé dans le secteur bancaire; il est titulaire d’une maîtrise en économie de l’université de Nouakchott, d’un master en management des projets (Devry University et d’un MBA (Ohio State Université).