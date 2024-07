Le maire de Bababé annonce la mise en place d’une fondation

Au cours des journées d’hommage que la jeunesse de Bababé lui a rendu, les 3 et 4 mai derniers, le maire de Badabé, M. Bâ Abdoulaye Mamadou alias Blé a promis la création d’une fondation dénommée « Appui jeunes et aux femmes vulnérables ». Le maire a tenu à rappeler lors de la campagne présidentielle que la promesse sera tenue, sous peu.

Financée par le produit de la vente de la maison personnelle du maire, la Fondation se focalisera, principalement sur la jeunesse et les femmes et œuvrera à les sortir de la pauvreté en leur fournissant la formation et le travail aux jeunes et des appuis indispensables aux femmes (AGR).

En plus d’être un levier de du développement, la fondation soutiendra les associations de jeunes et de femmes dans les domaines culturel et artistique ; elle œuvrera également pour le renforcement de l’unité nationale, conformément à la vision du président de la République, Mohamed Cheikh Ghazwani, précise le maire.

Les travaux de la fondation vont débuter bientôt pour matérialiser la promesse. Il faut rappeler que durant ses quatre mandats successifs, le maire de Bababé s’est beaucoup investi dans le développement local. « Pas une entité qui n’ait bénéficié d’interventions de la mairie ou du maire, à titre personnel», informe un membre du conseil municipal. Il s’est toujours agi, poursuit-il, de « rechercher des solutions aux problèmes d’eau, de santé, d’éducation, de maraîchage, de papiers d’état-civil et de travail… »