Présidentielle du 29 juin 2024 : L’UA déploie une mission d’observateurs

L’Union Africaine va déployer une mission d’Observation Électorale de l’Union Africaine(MOEUA) dans le cadre du premier Tour de la Présidentielle du 29 Juin 2024.Cette mission est conduite par SEM. Domitien NDAYIZEYE, ancien Président de la République du Burundi et Membre du Panel des Sage de l’UA.

La MOEUA comprend 27 observateurs de court terme (OCT) dont : les Ambassadeurs auprès de l’Union Africaine à Addis Abeba (COREP), les députés du parlement panafricain (PAP), les membres des organes de gestion des élections (OGE), des organisations de la société civile (OSC) et d’universitaires électoraux africains. Ils sont originaires de 16 États suivants : Afrique du Sud, Burundi, Cameroun, Congo, Djibouti, Éthiopie, Guinée Équatoriale, Madagascar, Nigeria, République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD), République Centrafricaine (RCA), République Démocratique du Congo (RDC), Sénégal, Tchad, Tunisie et Zimbabwe.

‘’Conformément à son mandat et fidèle aux standards et instruments internationaux, continentaux, régionaux et au cadre légal national régissant les élections démocratiques, la MOEUA fera une observation électorale indépendante, objective, impartiale et crédible assortie de recommandations pertinentes. Elle rencontrera les acteurs du processus électoral, les autres Missions internationales et les Partenaires. Elle fera sa Déclaration préliminaire après le scrutin, suivie d’un Rapport final plus détaillé’’, a fait savoir la commission de l’Union Africaine,dans une déclaration de presse.

1 939 342 électeurs sont appelés à voter lors du scrutin du 29 juin, dont 53% de femmes.Ils vont départager sept candidats en lice.