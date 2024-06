Les Etats-Unis  formulent des  vœux ‘’pour des élections inclusives, libres, équitables et transparentes’’

L’Ambassade des États-Unis en Mauritanie loue la tenue de la prochaine élection présidentielle et encourage tous les Mauritaniens éligibles à exercer leur droit de vote. Dans une déclaration rendue publique, ce vendredi 28 juin, l’ambassade des États-Unis a déclaré qu’en tant qu’alliés de longue date, elle adresse ses meilleurs vœux à la Mauritanie et à ses citoyens ‘’pour des élections inclusives, libres, équitables et transparentes’’. La chancellerie américaine a souligné que ‘les élections constituent la pierre angulaire de la démocratie, permettant aux individus d’exprimer librement et pacifiquement leur volonté de façonner l’avenir de leur pays’’.

La représentation diplomatique américaine a mis en exergue la contribution du gouvernement américain au processus avec un soutien financier à la Commission électorale nationale indépendante (CENI) pour améliorer l’administration des élections et faciliter le droit de vote pour tous les électeurs éligibles. L’ambassade a également coordonné avec la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel (HAPA) la visite d’une journaliste américaine afin de former les journalistes mauritaniens à identifier et éviter la désinformation, y compris lors des élections. En plus, le personnel de l’ambassade américaine, accrédité par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), va observer les élections le jour du vote dans divers bureaux du territoire national.