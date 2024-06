Meeting  des partis de la majorité présidentielle à Niabina (Mbagne ): Guerre des tendances entre mouvances

Les militants des partis de la majorité présidentielle ont tenu jeudi 27 juin un meeting à Niabiana (Mbagne) sous l'égide du maire de Niabina Bâ El Hadj de l'Udp, du député Kébé de l'Insaf, de Thiam Hamzatta, directeur général de la SNDE ainsi que de plusieurs autres cadres du département de Mbagne. Le meeting malgré la forte affluence s'est déroulé dans un grand désordre dû aux divergences entre les cadres de la commune d'une part et le mécontentement des populations suite au problème foncier non réglé, d'autre part. Un militant du parti Insaf a déclaré à l’occasion: « nos cadres n'accordent aucune importance aux problèmes locaux, raison pour laquelle ils sont abandonnés et décriés par la jeunesse. » Le comble du paradoxe, comme un malheur ne vient jamais seul, est le fait que de nombreux jeunes portant des couleurs du candidat anti-systéme Biram Dah Abeid ont fait irruption à la tribune et déchiré la photo de Ghazwani scandant haut et fort: changement, changement ....créant ainsi le chaos le plus complet. Un autre ressortissant de la localité de Mbagne nous dira: « ce meeting est tout simplement une mise en scène, un folklore mais la jeunesse et les femmes ont fait leur choix sans dire plus ... » Toujours est -Il que le scepticisme demeure encore parmi les militants d'Insaf pourvu que les cadres de la majorité se réconcilient avec leur base aux fins de rectifier le tir ...Il faut signaler que les cadres du département de Mbagne dont relève Niabina sont partagés entre Udp et Insaf et que les problèmes dans le département de Mbagne sont surtout la réinsertion des jeunes dans des projets porteurs tels que l'agriculture et l'élevage.

Brahim Eli Salem

Cp Brakna