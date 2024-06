Meeting de Sebkha: « Vous avez sanctionné le  président candidat », lance Biram

Au cours de son dernier meeting tenu, mercredi 26 juin, au stade de Basra (Sebkha), le candidat antisystème Biram Dah Abeid a lancé à ses militants et sympathisants : « vous venez de prouver par cette grande mobilisation que vous désavouez, comme partout ailleurs, le candidat du pouvoir, candidat de la gabegie et candidat de la division des mauritaniens ». Poursuivant son propos, Biram a tiré à boulets rouges sur ce candidat qui, selon lui, « appauvrit l’écrasante majorité des mauritaniens, grâce à un système de corruption, à ciel ouvert ». « A tous les étages, martèle-t-il, la gabegie- corruption a fini de gangrener le pays ». Pour signifier l’ « échec patent » du président candidat, il note que partout où il est passé, il a été accueilli par des zéros pointés. Il a profité de l’occasion pour dénoncer l’arrestation des jeunes suspectés d’avoir proféré ces propos..

En outre Biram a dénoncé le refus du système de régler le problème du passif humanitaire, d’officialiser les langues nationales Pulaar, Soninké et Oulof, d’avoir mis à terre l’école et le système de santé…Devant une foule acquise, le candidat Biram, entouré des membres de la coalition Biram Président 2024 dont Samba Thiam, le vice président du parti Sawab, des responsables de la CVE…, il s’est engagé à rétablir toutes les victimes d’injustices dans leurs droits. Il promet d’éradiquer la corruption, de punir sévèrement les auteurs, d’instituer une école républicaine offrant des chances égales à tous les enfants, de créer des internats pour favoriser la consolidation de l’unité nationale à travers aussi l’officialisation et l’introduction dans le système éducatif des langues nationales Pulaar, Soninké et Ouolof, de débarrasser le pays de l’esclavage et de ses séquelles et de créer une véritable politique de l’emploi des jeunes.

Signalons que ce meeting s’est tenu dans une chaude ambiance. Avant son arrivée sur le podium, plusieurs jeunes artistes (rappeurs) se sont succédé sur la scène pour fustiger le bilan du candidat du pouvoir et magnifier le militantisme et l’engagement du candidat Biram contre les injustices, les inégalités et la corruption