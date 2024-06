La constance des patriotes/Par Ely Ould Salem

Dans les méandres tumultueux de l'histoire mauritanienne, où les vents chaud de l'harmattan n'ont d'égal que celui de la trahison, de l'opportunisme et de la flagornerie, se dressent, tels des phares dans la nuit, des figures d'une rare intégrité.

Ces hommes et femmes, au fil de trois décennies tumultueuses de "démocratie", ont choisi de s'affranchir des chants trompeurs des pouvoirs militaires et de la richesse facile, pour s'ériger en remparts contre les dérives et les injustices qui gangrènent la chose politique

Leurs noms, gravés dans les annales de la résistance, résonnent comme des hymnes à la probité et à l'idéal pour une Mauritanie où les valeurs morales ne sont pas de vaines chimères, mais les fondations solides d'une société juste.

Leurs parcours, souvent semés d'embûches, d'exils et de sacrifices, témoignent d'une force d'âme et d'une conviction inébranlables. Face aux pressions familiales, ceux de la vie ou des intimidations, ils ont fait preuve d'une résilience admirable, refusant de céder aux sirènes de la compromission.

Aujourd'hui, nous rendons hommage à ces "héros", ces gardiens de la conscience collective, qui nous rappellent que la flamme de l'intégrité moralement et politique ne s'est jamais éteinte en Mauritanie.

Que leur courage et leur détermination servent de phare à tous ceux qui aspirent à un changement véritable, à une Mauritanie où l'honneur et la droiture ne sont pas des exceptions, mais la norme.

Voici, leur liste, classée par ordre alphabétique :

Abdelkader ould Hamad

Abdelwedoud ould Cheikh

Abdellahy ould Mohamed dit Nehah

Abderrahmane ould Mahmoud

Ahmed Killy ould cheikh sidiya

Ahmed ould Wediaa

Aminetou mint El Moctar

Ba Boubacar Moussa

Ba Mamadou Bocar

Boubacar ould Messoud

Brahim ould Ebety

Bakary Tandja

Dafa Bakary

Elmaalouma mint Bilal

Fatimata Mbaye

Hacene Soumaré

Ibrahima Moctar Sarr

Jemal ould Yessaa

Kadiata Malick Diallo

Kaw Touré

Khalilou ould Deudeu

Ladji Traoré

Lo Gourmo Abdoul

Mohamed Baba ould Saïd

Mohamed Elmoctar Al-Shinguitti

Mohamed Mahmoud ould Maaloum

Mohamed Mahmoud ould Mohamed Saleh

Mohamed Mahmoud ould Seyidi

Mohamed Vall ould Sidi Moila

Mohamedhen ould Babah

Mohamedou Nagi ould Mohamed Ahmed

Mohamed ould Maouloud

Nana mint Cheikhna

Oumar ould Yali

Samoury ould Beye

Thiam Samba

Yacoub Diallo