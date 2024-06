Interdiction de meeting à Rosso : la direction de campagne du candidat  Soumaré rejette  la décision 

La direction de campagne du canddidat Outouma Soumaré à annoncé, ce mardi que le meeting de son candidat prévu dans la ville de Rosso, le 26 juin 2024 est frappé d’une interdiction édictée par les autorités administratives de cette ville. Le motif invoqué, indique la direction de la campagne pour ce qu’elle considère être ’’une entrave explicite à la liberté d’expression en période électorale, est qu’un autre candidat (ndlr Mohamed Ould Cheikh Ghazouani) tiendrait meeting le même jour dans la même ville ! ‘’

La Direction de campagne du candidat de la génération de l’alternance s'insurge contre cette mesure.’’Aussi, non content d’utiliser les moyens de l’Etat pour mener sa campagne électorale, le candidat du pouvoir instrumente l’Administration pour priver ses concurrents de leurs droits garantis par la Constitution et inscrits dans le code électoral mauritanien. Combien de meetings parallèles ont été organisés à Nouakchott et dans d’autres grandes villes du pays sans que ni la HAPA ?ni le Conseil Constitutionnel n’y trouvent à redire ?’’, écrit-elle.

La direction de campagne du Professeur Outouma Soumaré dénonce ‘’ le zèle de l’Administration locale de la ville de Rosso’ˆ et s’estime victime d’une entrave caractérisée de sa liberté d’expression dans ces derniers jours de la campagne électorale.

Elle exige ‘’ le rétablissement de l’égalité de traitement garantie par le code électoral entre tous les concurrents de cette compétition et demande la levée immédiate de cette interdiction de réunion ‘’.

Réfutant cette interdiction, la direction de la campagne appelle ses militants et sympathisants à se rendre sur le lieu du meeting prévu à l’heure prévue car’’ il est hors de question que nous renoncions au plus élémentaires de nos droits à savoir celui de nous exprimer’’.

Enfin,Outouma et ses partisans tiennent ‘’ le candidat Mohamed Ould Cheikh Ghazouani et l’Administration locale pour responsables de tous débordements prévisibles que causera cette entorse à la liberté d’expression’’.