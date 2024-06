Nouadhibou : Arrestation du coordinateur du mouvement IRA

Lemrabott Ould Mahmoud, coordinateur du mouvement IRA à Nouadhibou, a été arrêté mardi chez lui, par un peloton de gendarmerie, suite à des actes de vandalisme et de sabotage de supposés militants du candidat Biram Dah Abeid, lundi soir lors du rassemblement organisé par la campagne jeunesse du candidat Ghazwani.

Dans un enregistrement audio, BDA a indiqué que les gendarmes, après avoir emmené Lemrabott Ould Mahmoud dans un centre de sécurité à Cansado, ont également investi le siège du mouvement à la recherche des militants qui scandaient hier des slogans en faveur du candidat Biram Dah Abeid, lors de la fête de la campagne des jeunes du candidat Mohamed Ould Ghazouani. Réfutant en bloc les allégations portées contre son mouvement, Biram Dah Abid a dénoncé l’arrestation du coordinateur et des militants de son mouvement considérant ces agissements comme inacceptable, et constituant une restriction des libertés et une atteinte à la démocratie.

Le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a fermement condamné les émeutes menées par certains partisans d’un candidat à l’élection présidentielle, lundi soir, dans la ville de Nouadhibou, contre un meeting électoral organisé par la campagne des jeunes d’un autre candidat.

Dans un communiqué rendu public mardi , le ministère a indiqué ‘’qu’il n’y aura aucun compromis ou indulgence avec quiconque ose porter atteinte à la sécurité et à la tranquillité des citoyens et de leurs biens, soulignant la disponibilité des services de sécurité à s’opposer fermement à toute atteinte à la sécurité et à la tranquillité, quelles qu’en soient la nature et l’origine’’.

Lundi soir, des jeunes scandant ‘’Biram, Biram’´ ont pris d’assaut le podium où se déroulait une soirée organisée par la campagne de la Jeunesse du candidat Ghazouani. Les organisateurs ont pris la poudre d’escampette suite à des jets de pierre, destruction de la tribune et du matériel (chaises). L’intervention des forces de l’ordre a permis de rétablir l’ordre.