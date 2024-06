La DGSN en état d’alerte

Pour parer à de potentiels risques de troubles survenant avant ou après la publication des résultats de la présidentielle du 29 juin, la direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a pris une batterie de mesures.

Dans un document dont une copie a été envoyée au ministre de l’Intérieur et diffusé lundi après-midi, la DGSN a décidé le ramassage des pneus usagés des rues et des places publiques. Injonction a été faite aux ‘’Michelin’’ (réparateurs de pneus) de garder en sécurité leurs matériels. Interdiction faite aux stations de vendre l’essence dans des jerrycans ou bidons sauf sur autorisation administrative. Des unités d’intervention mobile de la police devront être fournies dans les capitales régionales et la gendarmerie devra être déployée dans les départements. Ces mesures de sécurité préventives ont commencé à entrer en vigueur. Lundi après-midi, tout juste après la publication dudit document, plusieurs tricycles ont procédé au ramassage à différents endroits de Nouakchott des pneus usagés.

La DGSN a recommandé de mettre les comités de sécurité en état de réunion permanente. ’’Ces mesures visent à renforcer la sécurité et à prévenir tout incident potentiel, en assurant une réponse rapide et efficace des forces de l’ordre dans tout le pays’’, indique le document.

Les différentes forces de sécurité et de défense avaient organisé des manœuvres peu avant le début de la campagne électorale. La publication des résultats de la présidentielle de 2019 avait entraîné des troubles et plusieurs arrestations dans les rangs de l’opposition qui avait contesté la victoire de Ould Ghazouani. Les différentes unités de défense et de sécurité avaient été déployées à Nouakchott placé sous couvre-feu.