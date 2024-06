Campagne de Ghazwani au Hodh Elgharbi: " La force de notre candidat réside dans la sécurité et la stabilité "

La coordination régionale du candidat Ghazwani au Hodh Elgharbi vient de boucler un long périple qui l'a conduite dans les tous les chefs-lieux des moughataas de la région. Objectifs: vulgariser le programme du candidat, mobiliser les électeurs pour voter massivement le 29 juin en faveur du candidat Ghazwani. Kobeni fut la dernière étape de ce long et fructueux périple à l'intérieur de la Wilaya.

"La force de notre candidat réside dans sa capacité à sécuriser l'intégrité territoriale malgré les conflits dans la sous -région." C'est en ces termes que s'est adressé à des milliers de partisans du candidat Ghazwani, dans le département de Kobeni, le coordinateur régional de la campagne du candidat Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, au Hodh El-Gharbi, Isselmou Ould Sid'Elmoktar. Il a ajouté que le candidat, fort de sa sagesse et de sa longue expérience dans les domaines de la défense et de la sécurité, a maintenu la stabilité et la sécurité des frontières du pays dans une région en proie à des conflits armés.

Le coordinateur régional a ajouté que la pertinence et l'efficacité de l'approche sécuritaire du candidat est devenue une référence dans l'élaboration des stratégies sécuritaires et militaires developpées par plusieurs pays dans la sous-région.

Il a exhorté tous les électeurs soucieux de préserver la sécurité et la stabilité à ne pas manquer l'occasion du scrutin présidentiel du 29 juin pour réélire le candidat de la stabilité et de la sécurité Ghazwani pour un second mandat. « Une réélection légitime et méritée grâce à un bilan largement positif et un programme prometteur« , a conclu le coordinateur.

Moustapha Bechir

CP Hodhs.