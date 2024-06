La campagne de Me El Id dépose une plainte contre Nanni Ould Chrougha

La campagne du candidat à l'élection présidentielle Me El Id Mohameden Mbareck a décidé de saisir le Ministère Public en déposant, mardi matin (25 juin), devant le Procureur de la République à Rosso, une plainte contre M. Nanni Ould Chrougha, a annoncé un communiqué du directoire. Un collectif d'avocats a été constitué pour suivre la procédure, a ajouté ledit communiqué.

Le coordinateur de cette campagne au Trarza, M. Nanni Ould Chrougha, a, dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, déclaré que « seuls ceux qui auraient voté pour son candidat auraient accès aux services des communes et que ceux qui n'auraient pas voté pour lui seraient simplement ignorés. » Ajoutant, sur un ton d'intimidation, qu'ils connaissent, dans la direction de la campagne, ´‘qui vote où et pour qui’’, a fait savoir le staff du candidat.

Pour la direction de campagne du candidat El Id, ‘’ces propos, tenus par un responsable de la campagne du candidat-président, qui est en plus ministre de la République et porte-parole du Gouvernement, en présence de certains maires des communes visitées, devant des populations démunies, violent gravement la loi et constituent des infractions sanctionnées par l'article 133 de l'ordonnance 289/87, auquel renvoie à l'article 18 de l'ordonnance 027/91 relative à l'élection du Président de la République, ainsi que par l'article 8 de la loi 014/2016 relative à la lutte contre la corruption’’.