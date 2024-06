Élection présidentielle: La campagne du candidat Tawassoul menace les fraudeurs

La direction de la campagne électorale du candidat du Parti du Rassemblement National pour la Réforme et le Développement (Tawassoul) a formé des équipes qui seront chargées de la saisie et du contrôle des actes frauduleux au cours de l’élection présidentielle du 29 juin courant, a déclaré son premier responsable, l'ingénieur Hamdi Ould Brahim, au cours d’une conférence de presse tenue le lundi 25 juin au siège du parti.

La direction indique également avoir pris toutes les mesures nécessaires pour garantir l’obtention des PV de vote et prévenir la fraude.

La campagne du candidat Hamadi Sid’El Mokhtar compte divulguer les noms des faussaires ainsi que leurs photos, accompagnés de documentations attestant les cas de fraude qu’ils ont commis, a-t-il déclaré.

Des plaintes seront également déposées contre eux devant la justice et les autres autorités compétentes, a insisté l’ingénieur, selon lequel, le plus grand problème qui reste encore sans solution efficace et auquel est exposé le pays est la corruption qui ravage l'État.

Le programme du candidat Hamadi Sid’El Mokhtar accorde la plus grande importance à la question de la lutte contre la corruption avec des axes clairs et des solutions objectives et réalistes qui commencent par une volonté sincère d'éliminer les corrupteurs et de les tenir responsables, a souligné l’ingénieur.

Le candidat a également consacré une grande partie de son programme aux jeunes, en commençant par l'éducation puis l'emploi, a-t-il ajouté, disant qu’il est le candidat de la jeunesse et que Tawassoul est le parti de la jeunesse.

Prenant la parole à cette conférence, Dr Mohamed Lamine Ould Chouaib a mis en exergue de nombreuses violations constatées par les représentants des candidats de l'opposition, exprimant sa condamnation de la Commission électorale Nationale indépendante qui, dira-t-il, a ignoré les mises en garde et les doléances de leurs représentants.

Ould Chouaib a révélé l’existence d’une cellule d'opérations conjointe que les représentants des candidats de l'opposition ont décidé de mettre en place. La coordination entre les campagnes des candidats de l'opposition leur permettra de couvrir les bureaux de vote sur tout le territoire national par des représentants, a-t-il dit.