Communiqué de presse

Le porte-parole du candidat, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a tenu une conférence de presse le lundi 24 juin 2024, au siège central de la campagne des jeunes à Tevragh Zeina, pour présenter le bilan de la première semaine de la campagne du candidat.

Le porte-parole, M. Abdallahi Bah Nagi Kebd, a exprimé ses sincères remerciements et sa gratitude aux Mauritaniennes et Mauritaniens pour l'accueil chaleureux, le soutien enthousiaste et sincère qu'ils ont réservé au candidat du large consensus national, ce qui s'est reflété dans la présence massive aux rassemblements électoraux du candidat à Nouakchott et dans les régions intérieures. Il a ajouté : "Au nom du candidat, nous sommes reconnaissants à tous les Mauritaniens et Mauritaniennes pour les magnifiques tableaux qu'ils ont créés ; forts, expressifs et représentatifs de notre diversité."

Le porte-parole du candidat a ajouté : "Nous sommes satisfaits de l'atmosphère de paix, de pluralité, de liberté, de tolérance, de compétition et de respect mutuel, que nous considérons finalement comme le résultat du premier mandat du Président de la République, qui a œuvré pour l'apaisement politique, dont le pays récolte aujourd'hui les fruits dans le processus électoral."

Le porte-parole a souligné que le discours du candidat, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pendant la campagne électorale se distingue par la précision dans la présentation des chiffres concernant le bilan, l'objectivité dans l'approche et l'exhaustivité de la vision, tout en tenant compte des spécificités de chaque région en ce qui concerne les détails du bilan et le programme futur du candidat.

Le porte-parole a conclu en affirmant que la campagne du candidat, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est confiante dans la victoire confortable du candidat, tout en continuant à œuvrer pour obtenir la satisfaction des électeurs, afin de traduire les ambitions du candidat pour le pays en réalité tangible. Il a réitéré le message du candidat aux citoyens mauritaniens, qu'il sollicite pour leur vote, leur confiance et leur soutien, sollicitations auxquelles les Mauritaniens répondent avec enthousiasme pour soutenir son programme électoral et rejoindre ses partisans.