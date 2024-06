Mobilisation populaire et quintessence du discours: bilan d’étape de la campagne de Ghazouani

Abdallah ould Kebd, porte-parole officiel du candidat Mohamed Cheikh Ghazouani à l’élection présidentielle 29 juin prochain, a fait face à la presse ce lundi 24 juin, pour dresser un bilan d’étape de la campagne électorale, lancée le vendredi 14 juin dernier à Nouakchott.

Le porte-parole officiel du candidat et président en exercice a mis en exergue « l’engouement autour des meetings dans toutes les localités déjà visitées» qui présage d’une suite aux allures identiques.

Abdallah ould Kebd se réjouit d’une première partie de campagne, avec des rassemblements « qui témoignent d’un élan extraordinaire, une intense communion, expression et matérialisation d’un consensus national. Le tout, dans un climat apaisé de pluralisme et de respect de tous les autres concurrents, résultat d’une concertation avec toute la classe politique, initiée en 2019, par le président nouvellement élu.

Un discours du candidat, Mohamed Cheikh Ghazouani, qui est monté en puissance au fil des étapes et de la manifestation d’une large adhésion des populations : Nouakchott, Kiffa, Aioun, Selibaby, Kaédi, Aleg, Tidjikja, pour rappeler le bilan largement positif, dans le domaine économique et de l’inclusion sociale, de la sécurité nationale, pendant les 5 années écoulées ».

Des sorties qui ont également permis d’aborder les véritables enjeux pour le prochain mandat: «emplois et promotion des jeunes, lutte contre les séquelles de l’esclavage, parachèvement du processus de règlement du passif humanitaire, annoncé à Kaédi". Tous ces paramètres de mobilisation, d'ambiance et la teneur du discours, autorisent le porte-parole à croire à une victoire des le premier tour, tout restant humble et respectueux des autres candidats, car c'est aux électeurs que reviendra le dernier mot.