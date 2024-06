Riyadh : démonstration de force de And Tawaxu Askanwi

Le mouvement And Tawaxu Askanwi (Ensemble au service du peuple) a mobilisé plusieurs milliers de personnes, dimanche après-midi 23 juin au PK8 (Riyadh) pour soutenir le candidat Mohamed Cheikh Ghazouani . Pour sa première sortie sur le terrain, le mouvement n’a pas fait dans la dentelle. Les militants venus de Kouva, Médina III, Ksar et ceux de Riyadh ont répondu en masse à l’appel de leur leader, Yaly Fall N’diaye. Occasion mise à profit par M.N’diaye, conseiller municipal à la mairie de Ndiago pour d'abord exprimer sa satisfaction avant de remercier les populations de la commune de Riyadh et des adhérents venus d’autres quartiers qui se sont fortement mobilisées. « Et pour moi, c'est un signe de reconnaissance et un acte fort », dira-t-il.

Face à des militants chauffés à blanc, le leader du mouvement a salué leur engagement et leur détermination avant de les inviter à voter massivement pour le candidat Mohamed Cheikh Ghazouani pour une victoire éclatante dès le premier tour. L’ambassadeur itinérant en charge des stratégies économiques et de l'attraction des investissements internationaux, Samba Thiam a, après avoir salué les militants, leur a transmis le message du candidat Mohamed Cheikh Ghazouani, de la direction de campagne et du parti, avant de les convier à se rendre en masse aux urnes, le 29 juin, pour élire leur candidat.

Le maire de Riyadh, Abdellahi Mouhamedou Idriss Kane, a mis en exergue la portée de l’initiative menée par le leader du mouvement Yaly Fall N’diaye d’organiser un meeting de soutien au candidat sur fonds propres. Après avoir invité les populations à la mobilisation pour l’élection présidentielle du 29 juin, il s’est engagé à concrétiser le projet d’arène de lutte dans sa commune avec la recherche de financement. Le terrain devant abriter cette arène est déjà acquis.

Ce meeting a matérialisé l’unité retrouvée de tous les acteurs politiques de N’diago. Moustapha Dièye a mis l’accent sur l’action engagée pour battre campagne et reconduire le candidat Mohamed Cheikh Ghazouani dont il a magnifié le mandat écoulé. M.Abdoul Karim Dièye, secrétaire général du mouvement AAR Sounou Liguey a abondé dans le même sens remerciant les membres de And Tawaxu Askanwi pour leur mobilisation.