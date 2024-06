Meeting APP: "Nous avons décidé de soutenir le candidat Ghazwani pour préserver l'intérêt de la Mauritanie", dixit Messaoud Boulkheir

Au cours d'un meeting populaire organisé par l'Alliance Populaire Progressiste (APP), ce dimanche 23 juin en fin d'après-midi, près de la nouvelle maison des jeunes, le président Messaoud Boulkheir a déclaré que “le choix de soutenir le candidat Ghazwani découle d'une réflexion mure sur la situation intérieure et extérieure du pays et obéit aux soucis de préserver l'intérêt supérieur de la Nation, souci majeur et principal du parti" .

Poursuivant son propos, le leader d'APP indique: "nous avons décidé de poursuivre avec l'actuel président tout en espérant qu'il accordera davantage d'attention particulière aux couches les plus démunies de la population, qu'il améliorera la gouvernance actuelle pour faire profiter tous les mauritaniens des énormes richesses du pays".

Le président Messaoud reconnaît que la décision du bureau exécutif n'a pas été facile mais que pour préserver les intérêts du pays, il n'y avait pas meilleur choix. L'APP a donc choisi de ne pas changer de monture - le parti avait soutenu la candidature de l'actuel président, alors que beaucoup pensaient que le parti allait jeter son dévolu sur un candidat de l'opposition, en dépit de l'échec des tentatives de trouver un candidat unique au sein de l’opposition. Après avoir justifié le choix de son parti, le président Messaoud a demandé aux militants et sympathisants de voter massivement pour la victoire du candidat Ghazwani, et invité les uns et les autres à porter le message aux absents.

Auparavant, plusieurs orateurs ont pris la parole pour louer les qualités de "grand patriote" et de "fervent défenseur de l'unité nationale" de Messaoud et pour appuyer la "sage décision du parti" de soutenir le président Ghazwani. Ils ont promis de s'investir pour sa réélection, le 29 juin prochain.