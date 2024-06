Brakna: Important meeting électoral à Sorimalé 

Le village de Sorimale, une localité située sur la rive du fleuve Sénégal, jadis célèbre pour ses exactions commises sur ses populations, pendant les événements tragiques de 1989, était le point de mire des acteurs politiques du département de M'Bagne et en premier lieu ceux de la commune de Niabina/Garlol. Et pour cause, le lancement effectif, par un meeting, des activités électorales dans cette commune rurale.

Les populations locales emmenées par leurs responsables politiques n'ont pas lésiné sur la mobilisation. Anne Abderrahmane, Sarr Alassane Djibril et Sylla Oumar Yero ont battu la mobilisation. Outre les habitants de Sorimalé et environs immédiats, les militants et sympathisants du parti INSAF, donc du candidat Mohamed Cheikh Ghazwani sont venus d'autres villages de la commune. Une occasion de prises de paroles du coordinateur départemental, Ba Adama Moussa, du coordinateur communal, Dr. Abou Deh et du maire Ba Elhadj Hamady Sidi. Tous ont remercié les populations pour avoir répondu en masse au meeting ; ils leur ont demandé de maintenir la mobilisation et de la traduire dans les urnes le 29 juin afin de conférer une victoire éclatante au candidat Ghazwani. D’autres hauts cadres du département, venus de Niabina, de M’Bagne et de Dabbe ont pris la parole pour enfoncer le clou. Hamazatou Thiam, Dg de la SNDE et Guisset Mamadou, directeur des infrastructures à la ZFN ont abondé dans le même sens, rappelant à tous les responsables du département l’engagement de faire de celui-ci le meilleur résultat dans la vallée du fleuve Sénégal. Après ces différentes interventions dont la modération était assurée par Me Sarr, une caravane s’est ébranlée vers Thiéguelel, Liliya, M’Botto, Thilla et Garlol pour sensibiliser les populations au scrutin du 29 juin.

Pendant ce temps, une autre réunion de sensibilisation était organisée à Haimedatt, commune de M’Bagne. L’hôte de la rencontre, l’honorable député Amadou Moctar Niang et le coordinateur départemental des jeunes INSAF de M’Bagne, Moctar Sall ont démontré au coordinateur de campagne combien les populations du village de Haimedatt étaient unies et mobilisées pour le scrutin du 29 juin. Ils ont promis de traduire la mobilisation dans les urnes en faveur du candidat Ghazwani. Une mobilisation constatée de visu et saluée par le coordinateur de campagne de la commune de M’Bagne, Niokane Adama. Au moment où nous écrivons ces lignes, M’Bagne abrite le meeting départemental, ce 23 juin.