Sid’Ahmed Ould Mohamed, de nouveau au centre d’une vive controverse

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, (MHUAT), par ailleurs directeur de campagne du candidat Mohamed Cheikh El Ghazouani est de nouveau au centre d’une vive controverse. Une vidéo, comportant une déclaration polémique, qui lui est attribuée, suscite une vive polémique.

Devenue virale, la vidéo véhicule un discours portant sur l’incapacité supposée de l’opposition, à assumer la conduite des destinées d’un Etat. «La gestion de l’Etat est très ardue à celui qui méconnaît l’appareil de la gouvernance et en a plutôt des perceptions impossibles à appliquer aux réalités du terrain. Nous ne pouvons risquer l’avenir de notre nation, en la livrant à des gens dépourvus de l’expérience suffisante de gestion de la chose publique. Celui à qui une telle faculté fait défaut ne pourra jamais s’en sortir, il sera choqué face aux faits. Il échouera à y remédier. C’est pourquoi, nous, ne pouvons compromettre un pays, au salut duquel beaucoup de personnes sont mortes, d’autres sacrifiées ; et nous, on le néglige. Jamais! C’est impossible ’’, a-t-il déclaré.

Ces propos ont suscité un torrent de commentaires sur la toile. Tout comme, ils ont provoqué une vive réaction de l’opposition, confortée dans sa crainte d’une volonté « de confiscation du pouvoir » au soir du 29 juin 2024.

En réplique à ces propos, la « Coalition Biram 2024 » qui soutient la candidature à la présidentielle de Biram Dah Abeid, composée d’une vingtaine d’organisations et personnalités, dénonce « des propos graves, antidémocratiques, provocateurs et insultants, qui ne peuvent être tenus sans l’aval du candidat Ould Ghazouani. Par ailleurs le déploiement des forces armées et de sécurité au Hodh, dans le Gorgol et au Brakna, observé depuis le lancement de la campagne électorale, vient à son tour s’inscrire dans une démarche d’intimidation des électeurs, soigneusement élaborée en vue de perpétrer un coup d'état électoral, comme à l’habitude. Toute chose qui dénote la panique d’un régime aux abois '', affirme la « Coalition Biram 2024 ».

Sid’Ahmed n’est pas à sa première sortie polémique. En campagne électorale aux Etats Unis, lors des dernières élections générales de 2023, le MHUAT avait littéralement traité’’ les mauritaniens de la diaspora nord-américaine de faussaires qui se servent de subterfuges pour bénéficier indûment de l’asile’’.