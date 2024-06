La HAPA : Nous avons traité neuf plaintes reçues au cours de la première semaine de la campagne présidentielle

Le président de la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel (HAPA), M. El Houceine Ould Meddou, a affirmé que l’autorité a immédiatement traité neuf plaintes avec des représentants des candidats à la présidentielle au cours de la première semaine de la campagne électorale présidentielle de 2024.

Au cours d’une conférence de presse tenue vendredi à Nouakchott lors de la présentation du rapport d’étape à l’occasion de la fin de la première semaine de la campagne électorale, M. Houceine Ould Meddou a indiqué que certaines plaintes ont été déposées par les responsables des campagnes des candidats, et d’autres par les destinataires portant sur de « fausses nouvelles ».

Il a ajouté que le rapport, qui couvrait divers médias publics et privés (neuf chaînes, quatre stations de radio et 50 sites Web et plateformes), confirmait que tous les candidats avaient accès à ces médias, bien qu’à des degrés divers pour les médias privés.

Le président de la HAPA a souligné que les médias publics sont parvenus à une égalité presque complète entre les candidats, que ce soit en termes de couverture de l’actualité ou de ‘’talk-shows’’, ou de quotas gratuits, citant des chiffres et des statistiques précis.

Il a renouvelé l’appel aux médias pour qu’ils continuent à réaliser l’accès universel aux candidats, à continuer à intensifier le processus d’éducation des électeurs et à établir des programmes de dialogue à cet égard, appelant à la nécessité de fournir un soutien financier aux institutions médiatiques pour qu’elles continuent à jouer leur rôle dans la campagne électorale.

M. Ould Meddou a appelé les candidats à profiter des quotas gratuits qui leur sont alloués dans les institutions publiques, et à poursuivre une compétition positive dans la campagne électorale, louant l’atmosphère démocratique qui a caractérisé la première semaine de la campagne et l’accès équitable aux institutions médiatiques.

ami