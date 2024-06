Mexique : Trois mauritaniens meurent noyés 

Trois jeunes mauritaniens ont péri, samedi 15 juin, noyés au Mexique alors qu’ils tentaient de rallier les Etats –Unis. Ils étaient en compagnie d’un groupe composé également de quinze de leurs compatriotes et des ressortissants d’autres pays.

En dépit des mises en garde répétées des autorités mauritaniennes et de la représentation diplomatique américaine en Mauritanie, ces derniers temps la vague migratoire s’est intensifiée. Les vols de rapatriements et les dangers récurrents ne semblent guère décourager les candidats au départ. Un jeune mauritanien a été abattu le mois dernier au Mexique et d’autres ont été dépouillés de tous leurs biens par des gangs particulièrement dangereux qui ciblent maintenant les migrants en transit.