Echos de la campagne électorale pour la présidentielle du 29 juin

La campagne électorale pour la présidentielle du 29 juin 2024, inédite par la coïncidence avec la fête de Tabaski, se poursuit aux 4 coins de la Mauritanie, avec les 7 candidats en lice.

De passage à Nouakchott, pour marquer une pause permettant de célébrer l’Eid El Kebir en Famille, Pr Lô Gourmo, vice-président de l’Union des Forces de Progrès (UFP), donne les nouvelles de la caravane de maître El Id ould Mohamed MBareck, candidat de l’Alliance des Forces du Salut (AFS), qui bénéficie du soutien des camarades de Mohamed ould Maouloud.

Le vice-président de l’UFP salue « une campagne dans un enthousiasme portée par la conviction profonde d’être le véritable challenger du candidat-président sortant, Mohamed Cheikh El Ghazouani. Cette conviction repose d’abord sur la diversité et la qualité des partis, mouvements et personnalités, qui l’ont adoubé et le soutiennent avec ferveur depuis l’annonce de sa candidature. Elle repose aussi sur la mobilisation populaire, surtout les jeunes et les femmes, qui se traduit partout dans les meetings et représentations du candidat, dont le discours rompt avec les promesses faciles habituelles et surtout, la démagogie et le populisme, qui font de

moins en moins recette. »

Selon le professeur, « le candidat a su se démarquer très vite des tendances courantes aux appels sectaires, pour s’installer dans un leadership patriotique et unitaire, nourri par une expérience solide de combattant de la liberté et du progrès dans le pays, face aux calculs politiciens et aux dérives, qu’ils peuvent entraîner dans un pays menacé de touts parts par la mauvaise gestion, la corruption et les crises existentielles multiples ».