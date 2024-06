Présidentielle/Ksar: Ould Mohamed M'Bady en terrain connu

Le ministre des finances, M. Isselmou Ould Mohamed M'Bady a été nommé coordinateur de campagne du président candidat, Mohamed Cheikh Ghazwani au niveau de la Moughataa du Ksar, Nouakchott- Ouest. Ce faisant, il retrouve une circonscription qu'il connaît bien; il y a piloté la dernière campagne des municipales, régionales et législatives.

Cet ancien directeur adjoint du budget et directeur général des Impôts connaît bien ce quartier et ses hommes, militants et sympathisants du parti INSAF; il y compte aussi parents et amis. De l'avis d'un militant connaisseur du terrain, l'examen des résultats des élections de mai 2023 a prouvé que les candidats du parti du pouvoir avaient bénéficié, non seulement de l'électorat traditionnel du parti mais aussi de l'apport d'autres électeurs, imputé au travail du ministre.

Au lendemain de sa désignation, il a aussitôt réactivé ses réseaux et mis en branle ses équipes.

Selon un des membres de son staff, l'accent est mis sur comment faire voter l'ensemble des inscrits, pour ce faire, tous les acteurs politiques travaillent déjà à l'identification, à travers le porte-à-porte, à l'identification de leurs bureaux de votes, au retrait des cartes d'électeurs; un plan de transport souple et efficace sera déployé, le jour J afin de permettre aux citoyens d'accomplir leur devoir civique, en faveur bien évidemment de leur candidat, Mohamed Cheikh Ghazwani.

Isselmou Ould Mohamed M'Bady est également un acteur politique important de Tidjikja, ses sympathisants ont contribué à la réussite du RAVEL. Et de l'avis des observateurs sur place, l'implication de cet homme discret dans l'arène politique locale a participé à une espèce de recomposition, observée depuis 2021.