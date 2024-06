Le candidat de Tawassoul avertit : « Le peuple n’acceptera pas qu’on lui confisque sa victoire »

Au cours de son meeting d’ouverture de campagne, le candidat du parti Tawassoul, un des challengers du président candidat, Hamady Sid Elmoctar a averti que le peuple mauritanien a fait le choix du changement et que par conséquent, il n’acceptera pas qu’on confisque sa victoire. Le candidat du parti Islamiste s’adressait aux militants et sympathisants de son parti, venus très nombreux écouter son discours à l’occasion du démarrage de la campagne, ce 14 juin, dans la capitale économique. A cet effet, il a lancé un appel à l’ensemble des citoyens à se battre pour sécuriser leurs votes, le 29 juin. Hamady Sid’El Moctar s’est dit convaincu que le candidat du pouvoir sera battu le 29 juin prochain et appelé les citoyens mauritaniens à se battre pour sécuriser leurs suffrages. Il a, par la même occasion invité les candidats de l’opposition à poursuivre la campagne dans la sérénité et la fraternité en se basant sur leurs programmes respectifs. Reste maintenant à savoir comment les militants et sympathisants du parti islamiste pourraient « sécuriser leurs suffrages ». Les candidats de l’opposition ont accusé le pouvoir, bien avant le démarrage de la campagne, de poser des entraves sur le chemin de la transparence du scrutin du 29 juin.

Le candidat de Tawassoul a déploré le fait que la ville de Nouadhibou, capitale économique du pays connaisse des délestages et manque d’eau, 60 ans après l’indépendance du pays. Ould Sid’El Moctar a promis une forte implication des femmes dans toutes les instances de décisions du pays.

Signalons que la capitale économique a été choisie par les candidats Ba Mamadou Bocar de l’AJD, Outouma Soumaré et le candidat de Tawassoul pour lancer leur campagne. Le premier a insisté sur l’unité nationale, l’officialisation des langues nationales, la répartition équitable des ressources du pays entre les différentes composantes du pays, tandis que le second a mis l’accent sur la transparence du scrutin, sur la santé, l’éducation et le rôle des femmes…