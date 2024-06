Hodh Elgharbi: Lancement de la campagne du candidat Ghazwani

C'est à partir de la capitale régionale du Hodh Elgharby que le directoire régional de la campagne du candidat Ghazwani a donné le coup d'envoi de la campagne au niveau de la Wilaya.

Dans le discours qu'il a prononcé pour l'occasion le coordinateur régional, M. Isselmou Ould Sd'Elmoktar a remercié les participants pour l'engagement et le dévouement dont ils ont fait preuve. « La forte mobilisation qui marque ce grand événement témoigne de l'engagement et du sacrifice que vous accordez au candidat " du passage sécurisé’, son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazwani», dira-t-il.

Dans le discours qu'il a prononcé à l'occasion devant une immense foule des partisans du candidat, le coordinateur régional a déclaré que le candidat avait tenu les promesses qu'il avait faites lors de sa premier mandat, malgré les conditions économiques et sanitaires difficiles qui ont marqué le début de son quinquennat, comme la pandémie de Corona et la crise alimentaire mondiale suite à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Selon lui, «malgré cette situation internationale, notre pays a pu surmonter à moindre coût cette difficile conjoncture grâce à la politique menée par Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. »

Le coordinateur régional a énuméré les grands acquis réalisés à plusieurs niveaux durant le premier mandat citant au passage, le climat de quiétude et de sécurité, l’apaisement politique, l'augmentation de budget et le soutien moral et matériel à des dizaines de milliers de personnes.

Dans le domaine de l'emploi le cordinateur a souligné que durant le premier mandat de "notre candidat", des dizaines de milliers d'opportunités d'emplois ont été offertes aux jeunes. Mieux, a-t-il ajouté, la Délégation Taazour a établi et actualisé une base de données sur les listes de sécurité sociale qui a permis d'atteindre les couches les plus vulnérables, augmentant le nombre de citoyens qui bénéficient de l'aide sociale et de l'assurance maladie.

Abordant le programme du candidat, le cordinateur régional a passé en revue les grandes lignes du programme électoral du « candidat du consensus national et du passage sûr vers la prospérité et la justice. »

Enfin, M. Isselmou Ould Sd'Elmoktar a exhorté, au nom du staff de la campagne tous les militants et partisans du candidat à unir leurs efforts afin d’élever le taux de participation en votant massivement le 29 juin au profit du programme du candidat Ghazwani.

Moustapha Bechir

CP Aioun